Председатель Союза журналистов России в Уфе: Дело Голунова - одно из многих

- Таких дел очень много, - сказал он. - Просто это была последняя капля, катализатор. Это очень хороший опыт для нашего общества. - Очень много коллег сидят, - добавил Владимир Соловьев. - Например, до сих пор боремся за Андрея Евгеньева из Иваново. И каждый день проводим такую работу, пишем письма в прокуратуру, следком, руководителям регионов. Часто это срабатывает.