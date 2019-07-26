Председатель Союза журналистов России в Уфе: Дело Голунова - одно из многих
Владимир Соловьев прокомментировал дело Ивана Голунова.
Сегодня, 26 июля, в Уфе проходит Инфорум Союза журналистов России. Его председатель Владимир Соловьев рассказал, что дело Ивана Голунова - одно из многих подобных.
- Таких дел очень много, - сказал он. - Просто это была последняя капля, катализатор. Это очень хороший опыт для нашего общества. - Очень много коллег сидят, - добавил Владимир Соловьев. - Например, до сих пор боремся за Андрея Евгеньева из Иваново. И каждый день проводим такую работу, пишем письма в прокуратуру, следком, руководителям регионов. Часто это срабатывает.
Ранее мы публиковали продолжение истории известного журналиста-расследователя Ивана Голунова: кем было сфабриковано дело, арестовали ли полицейских, на какую сумму оштрафовали участников митинга в защиту журналиста. Журналисты уфимских изданий, включая корреспондентов Медиакорсети, два раза выходили на одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги.