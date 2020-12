Российские медики за минувшие сутки провели 336 тысяч тестов на коронавирус. Общее число проверок на ковид в стране превысило 83,4 млн.

Как сообщает RT, на текущий момент под наблюдением врачей находятся более 570 тыс. человек.

