Путин поддержал социальные инициативы «Единой России»

Большой пакет партийных инициатив касается тех, кто каждый день по работе сталкивается с опасностью заразиться COVID-19. Так, была высказана идея о том, что немедицинский персонал больниц надо страховать от заражения коронавирусной инфекцией. Так же рекомендуется поступать и с учителями, которые подвергаются существенной опасности. Дети не обязаны приносить справку о том, что не больны коронавирусом, а на уроках они сидят без масок. Владимир Путин отметил, что этот вопрос крайне актуален и нуждается в детальной проработке.