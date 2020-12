Путин поддержал социальные инициативы «Единой России»

Президент поддержал предложенное «Единой Россией» продление ряда социальных инициатив. В частности, речь идет о субсидии на коммунальные услуги и скидках на госпошлины.

По словам Владимира Путина, нельзя отменять скидку в 30% на оплату госпошлин через портал "Госуслуги". Также необходимо сохранить льготы в сфере ЖКХ, пишет ТАСС. Кроме этого, на социальном онлайн-форуме партии была озвучена идея об упрощении требований к аптечным пунктам по продаже безрецептурных препаратов через интернет. Дело в том, что районным аптекам такое разрешение получить довольно сложно, поэтому жители в регионах не могут приобретать лекарства подобным способом. Данная идея также была одобрена президентом. Большой пакет партийных инициатив касается тех, кто каждый день по работе сталкивается с опасностью заразиться COVID-19. Так, была высказана идея о том, что немедицинский персонал больниц надо страховать от заражения коронавирусной инфекцией. Так же рекомендуется поступать и с учителями, которые подвергаются существенной опасности. Дети не обязаны приносить справку о том, что не больны коронавирусом, а на уроках они сидят без масок. Владимир Путин отметил, что этот вопрос крайне актуален и нуждается в детальной проработке. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал участникам форума о том, что два крупных агрегатора такси согласились помочь медикам. Теперь более чем в 10 регионах врачи будут ездить на такси на работу, домой, а также к пациентам бесплатно. Предложили единороссы и привлекать к замещению учителей в школах студентов педагогических вузов на платной основе, если это не будет вредить процессу обучения самих студентов. Наконец, было предложено использовать маткапитал для оплаты частных детсадов, а также предоставить ряд дополнительных льгот беременным. По мнению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, озвученные идеи заслуживают внимания. Он заявил, что они будут тщательно проработаны и предложены Госдуме уже в виде конкретных законопроектов. Также лидер партии не исключил того, что на воплощение этих инициатив понадобится дополнительное финансирование. Как сообщает официальный сайт «Единой России», Медведев призвал коллег по партии работать во время праздничных выходных, так как многим россиянам может потребоваться помощь. «Новым направлением в деятельности единого волонтерского центра «Наша забота» «Единой России» в Башкирии является акция «Такси.Забота» по перевозке врачей, работающих в ковид-госпиталях. В кратчайшие сроки мы организовали эту работу в 10 муниципалитетах республики. Возим 634 врача до работы и обратно. К акции подключились депутаты разных уровней от партии, предприниматели, сотрудники исполкома и неравнодушные люди. Новое направление, которое планируется запустить в преддверии Нового года, - акция «С заботой о детях». Мы хотим помочь детям в социально опасном положении, чьи родители не могут устроить им праздник, организуем им представление и подарки. Кроме этого, востребованными остаются доставка продуктовых наборов, медикаментов для людей, находящихся на самоизоляции, а также чайных комплектов - для медиков «красных» зон», - прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

