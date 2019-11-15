Севастополь может похвастаться самой дешевой в РФ сотовой связью

Согласно исследованию, в III квартале 2019 года 74% опрошенных заметили повышение стоимости услуг связи примерно на 10%, в сравнении с началом года, сообщает news.ru.

Наибольшая абонентская плата за пакет услуг сотовой связи зафиксирована в Магаданской области (в среднем 592, 74 рубля). В Якутии и Еврейской автономной области (536,97 и 507 соответственно). Замыкают пятерку самых дорогих, по связи, регионов Карачаево-Черкесия (500,25) и Московская область (485,14).

Если говорить о регионах с самой низкой стоимостью пакетов сотовой связи, то бесспорным лидером будет Севастополь (всего 205, 98 рубля). Затем идут Смоленская область (229,69), Кемеровская (236,83) и Марий Эл (238,58). Пятое место занимает Бурятия (240,07 рубля).