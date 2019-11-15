Российские военные взяли под охрану бывшую американскую базу в Сирии

Видео высадки российских военнослужащих уже опубликовано в сети, сообщает 15 ноября газета «Известия».

На нем видно приземление десантно-штурмовых вертолетов Ми-35. Кроме этого, видео запечатлело инфраструктуру бывшей военной базы: казармы, склады, тренажерный зал и укрепления для ведения боевых действий. На записи также показаны запасы и личные вещи американской армии, в спешке брошенные солдатами.

Военные США покинули Сиррин 13 ноября. Она являлась одно из самых крупных баз в Сирии. Благодаря оперативной переброске военных сил РФ американцы не успели уничтожить взлетно-посадочную полосу, как это делалось на других объектах.