В Башкирии к концу недели похолодает до -11

Ноябрь продолжает радовать жителей республики октябрьской погодой.

В Башкирии к концу недели температура воздуха может опуститься до – 11 градусов, следует из данных Башгидромета. В целом же ноябрь продолжает нас радовать октябрьской погодой.

Так, сегодня, днем в республике ожидается 0, +5. Днем по республике дождь со снегом, местами небольшой, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный.

В четверг, 16 ноября, по республике ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -3,+2°.