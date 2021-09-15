Президент РФ отметил слаженную работу правительства

Президент РФ отметил слаженную работу правительства
Президент РФ отметил слаженную работу правительства
Вчера, 13:01ОбществоФото: er.ru
На совещании с кабмином и представителями «Единой России» Владимир Путин сообщил, что считает важным сохранение социальных решений.

Как сообщает nashgorod.ru, по словам Путина, речь идет о новых крупных программах по расселению аварийного жилья и ремонту школ. Это же касается газификации домов в городах и поселках, новых возможностей регионов развивать свою инфраструктуру, поддерживать малый и средний бизнес, содействовать занятости.

«Это мероприятия большого масштаба, требующие огромных финансовых вливаний», — говорит российский президент.

Путин считает очень важным, чтобы сохранилась слаженная работа в этом направлении. От этого зависят итоги работы.

О том, как расширяется система поддержки семей с детьми благодаря совместной работе единороссов и кабмина, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Еще одно приоритетное направление работы — забота о школьниках и их развитие. Способствовать ему будет программа капремонта школ. Помимо решения основной задачи, она должна создать больше возможностей для дополнительного образования.

По мнению главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в системе здравоохранения крайне важно реализовать программу медицинской реабилитации. Как сообщает сайт "Единой России", то же касается привлечения специалистов, которые должны будут работать в отдаленных населенных пунктах страны.

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