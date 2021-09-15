Президент РФ отметил слаженную работу правительства

Как сообщает nashgorod.ru, по словам Путина, речь идет о новых крупных программах по расселению аварийного жилья и ремонту школ. Это же касается газификации домов в городах и поселках, новых возможностей регионов развивать свою инфраструктуру, поддерживать малый и средний бизнес, содействовать занятости.
«Это мероприятия большого масштаба, требующие огромных финансовых вливаний», — говорит российский президент.
Путин считает очень важным, чтобы сохранилась слаженная работа в этом направлении. От этого зависят итоги работы.
О том, как расширяется система поддержки семей с детьми благодаря совместной работе единороссов и кабмина, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Еще одно приоритетное направление работы — забота о школьниках и их развитие. Способствовать ему будет программа капремонта школ. Помимо решения основной задачи, она должна создать больше возможностей для дополнительного образования.
По мнению главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в системе здравоохранения крайне важно реализовать программу медицинской реабилитации. Как сообщает сайт "Единой России", то же касается привлечения специалистов, которые должны будут работать в отдаленных населенных пунктах страны.