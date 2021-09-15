Президент РФ отметил слаженную работу правительства

Как сообщает nashgorod.ru, по словам Путина, речь идет о новых крупных программах по расселению аварийного жилья и ремонту школ. Это же касается газификации домов в городах и поселках, новых возможностей регионов развивать свою инфраструктуру, поддерживать малый и средний бизнес, содействовать занятости.