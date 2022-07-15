Организатор концерта «Машины времени» в Уфе ответил на слухи об отмене выступления

Организатор концерта «Машины времени» в Уфе ответил на слухи об отмене выступления
Организатор концерта «Машины времени» в Уфе ответил на слухи об отмене выступления
Вчера, 13:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com // Группа "Машина Времени"
Концерты группы «Машина времени» были отменены уже в Екатеринбурге, в Перми и в Челябинске. В Уфе выступление запланировано на 27 сентября.

В некоторых городах России продолжат отменять выступления группы «Машина времени», между тем, в Уфе выступление запланировано на 27 сентября и на момент публикации билеты есть в продаже. Mkset связался с организатором концерта в Уфе Радмиром Усаевым.

Так, по словам Усаева, «никаких запрещений, никаких указаний не было» и концерт планирует провести. Кроме того, мужчина прокомментировал информацию о списке нежелательных исполнителей в России, в который попали известные музыканты из Уфы, а также группа «Машина времени». В частности, Радмир Усаев заявил, что таких списков нет и «никому их не присылали».

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