Шестеро погибших в ДТП: Прокуратура Башкирии проверит законность оказания услуг
Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту крупного ДТП, унесшего несколько человеческих жизней.
По предварительным данным, 14 июля 2019 года пассажирский автобус, принадлежащий транспортной компании ООО ГК «Альтекс», перевозил пассажиров из города Белорецк (Башкирия) в город Набережные Челны (Татарстан).
На 61 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе Башкирии автобус слетел в кювет и перевернулся. Несколько человек погибли.
На место ДТП выехал прокурор Архангельского района. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Архангельского и Кармаскалинского районов.
В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) находится на контроле надзорного ведомства.