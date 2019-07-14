Шестеро погибших в ДТП: Прокуратура Башкирии проверит законность оказания услуг

По предварительным данным, 14 июля 2019 года пассажирский автобус, принадлежащий транспортной компании ООО ГК «Альтекс», перевозил пассажиров из города Белорецк (Башкирия) в город Набережные Челны (Татарстан).

На 61 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе Башкирии автобус слетел в кювет и перевернулся. Несколько человек погибли.

На место ДТП выехал прокурор Архангельского района. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Архангельского и Кармаскалинского районов.

В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан.