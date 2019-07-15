Аты-баты, не нужны стройбаты: в Башкирии накопился призывной резерв из 2500 судимых

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии военком республики Игорь Харченко рассказал об итогах весеннего призыва.

По данным Башвоенкомата, медицинское освидетельствование прошли 20426 человек, из них были признаны годными к военной службе 14217 человек и 3935 – годными с ограничениями по состоянию здоровья. Освобожден от призыва 4191 человек, не годными к службе признаны 254 человека.

Как отметил Игорь Харченко, в нашей республике также есть призывной резерв, состоящий из граждан со снятой или погашенной судимостью, их 2500 человек. Однако Генштаб пока наряд на них не присылает. Такова тенденция тенденция последних лет.

В конечном итоге весной текущего года из нашей республики были призваны в армию 6805 человек. 9628 ребят получили отсрочки от призыва по разным причиной – в основном в связи с учебой.

В ходе общения с призывниками выяснилась странная деталь. Часть из них ранее проходили обучение в ДОСААФ, при этом 952 человека получили водительские удостоверения категории С. Однако только десять курсантов смогли сдать экзамен по вождению с первого раза.