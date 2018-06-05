Уфа традиционно заняла первое место в ПФО по количеству призывников

Всего из Уфы отправятся в весенний призыв 931 человек. В прошлом году было 917 человек (при плане в 922). По сравнению с другими городами Приволжского федерального округа, у Уфы по призыву самые высокие планы.

На втором месте из городов-миллионников – Казань, из столицы Татарии служить отправятся 912 человек. На третьем месте – Екатеринбург с 860 призывниками.

- Традиционно для Уфы устанавливается наряд в достаточно большом объеме. Это обусловлено качеством выполнения наряда в предыдущие годы, – сказал заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

В Уфе больше всего «дают» Кировский и Калининский район – по 176 человек. Меньше всего – 79 человек – будет призвано из Демского района Уфы. Такая цифра обусловлена, собственно, количеством жителей призывного возраста соответствующих районов.