В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком, пострадали двое детей

Вчера, 14 мая, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали 37-летняя женщина и её двое детей. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

Авария случилась на 1237 километре автодороги Москва-Уфа. Предпоалагается, что автомобиль «Kia Rio», водителем которого была 37-летняя жительница Илишевского района, во время перестроения с полосы разгона на соседнюю полосу столкнулся с попутным грузовиком «Газель». От удара иномарка съехала в кювет. В результате аварии водителя легковой машины, её 5-летнего сына и 15-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Начато разбирательство по данному происшествию. 14 мая в Башкирии выявлено восемнадцать ДТП, в которых двадцать один человек пострадали. За сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали более 2700 нарушений ПДД и задержали 53 пьяных водителя.

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