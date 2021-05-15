В Башкирии иномарка столкнулась с грузовиком, пострадали двое детей

Авария случилась на 1237 километре автодороги Москва-Уфа. Предпоалагается, что автомобиль «Kia Rio», водителем которого была 37-летняя жительница Илишевского района, во время перестроения с полосы разгона на соседнюю полосу столкнулся с попутным грузовиком «Газель». От удара иномарка съехала в кювет.
В результате аварии водителя легковой машины, её 5-летнего сына и 15-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Начато разбирательство по данному происшествию.
14 мая в Башкирии выявлено восемнадцать ДТП, в которых двадцать один человек пострадали. За сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали более 2700 нарушений ПДД и задержали 53 пьяных водителя.