«Провожал девушку»: семья парня, сбитого сыном депутата Салавата, рассказала о ДТП

В ночь 9 на 10 мая в Салавате сын депутата Ильдара Ханмурзина Герман на пешеходном переходе сбил 17-летнего подростка, который в настоящее время находится в коме. Сестра пострадавшего Кристина А. рассказала Mkset подробности того дня.

Авария произошла 10 мая около 00:50 сразу после праздничного салюта в честь Дня Победы. В этот день, как рассказывает Кристина, её младший брат участвовал в параде от Салаватского индустриального колледжа и танцевал вальс. По словам девушки, он вообще любит электронику, компьютеры и с детства что-то постоянно мастерит. 9 мая парень отправился на салют с мамой, старшим братом и со своей девушкой. Мама с братом потом пошли домой, а он пошёл провожать девушку, темно уже было. Она недалеко живет. Когда поняли, что его долго нет, начали звонить, и трубку взяла уже «скорая», поделились Кристина с Mkset. Она добавила, что бригаду скорой помощи пришлось ждать почти 20 минут после вызова, тогда на месте уже был отец водителя Ильдар Ханмурзин. 17-летнего брата госпитализировали, ночью врачи сделали трепанацию. Сейчас, по словам Кристины, он находится в крайне тяжелом стабильном состоянии. Саму аварию девушка отказалась комментировать, так как не обладает официальными данными. Порталу Ufa1 Ильдар Ханмурзин накануне, 10 мая, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, мальчик вышел на пешеходный переход на красный сигнал светофора, выскочил из-за машины, и его стукнуло зеркалом заднего вида. Ханмурзин-старший заявил, что его сын спортсмен (мотогонщиком-спидвеистом — прим.ред.), поэтому ехал аккуратно — со скоростью 40-50 километров в час. Он также добавил, что переживают за пострадавшего и поддерживают общение с семьей. В соцсетях в комментариях к посту об аварии пользователи считают, что Германа Ханмурзина «отмажут» от наказания, так как он является сыном депутата, а другие, напротив, поддержали спортсмена. Этот сын вроде нормальный пацан, профессионально с детства мотогонкам занимается. Но народ на него налетел из-за того, что он — сын депутат, ещё и скандального Ханмурзина, даже не разбираясь во всех обстоятельствах. Я не защищаю Германа, просто мыслю не стадно, пишет Айдар К. Следственный отдел Салавата рассмотрит уголовное дело в отношении Германа Ханмурзина. В настоящее время сотрудники следственного управления и полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Молодого человека подозревают в в совершении преступления по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Материалы по теме: Сын депутата Салавата стал фигурантом уголовного дела за ДТП со сбитым подростком

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter