В Башкирии в 2018 году отремонтируют более 300 км дорог

Дорожники намерены привести в порядок трассу Р-240 Уфа-Оренбург, где пройдет основной ремонт. Здесь планируют привести в нормативное состояние 8 объектов общей протяженностью 72 км.

Дорога станет лучше также в Кармаскалинском районе (37-52 км), Аургазинском (км 55 – 65, км 80 - 90), Стерлитамакском (км 141-147), Куюргазинском районах (км 246 - 266), а также вблизи города Кумертау (км 232 – 234) . Здесь заменять дорожную одежду отремонтируют систему водоотвода, устроят переходно-скоростные полосы, обустроят пешеходные дорожки и тротуары, обновят барьерное ограждение и укрепят обочины.

Действующая сеть также не останется без внимания дорожников. Здесь планируется вести работу в двух направлениях: новое покрытие появится на автомобильной дороге М-5 Урал с 1291 по 1329 км и с 191 по 218 км автомобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург.

К концу текущего года завершат капитальный ремонт моста через реку Нугуш на 1345 км федеральной трассы М-5 Урал в Туймазинском районе (возле н.п. Тюпкильды) и ремонт 22-х водопропускных труб протяженностью 459,2 п.м., расположенных на федеральных автодорогах М-5 Урал и Р-240 Уфа-Оренбург.