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В Башкирии в 2018 году отремонтируют более 300 км дорог
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В Башкирии в 2018 году отремонтируют более 300 км дорог

Сегодня, 17:39ОбществоЗиля Аскерова
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