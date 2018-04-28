Алексей Венедиктов о шутках Руслана Белого: Комик должен комиковать

Ранее во время своего выступления в Уфе Белый высказался в том духе, что сподвижник Емельяна Пугачева Салават Юлаев был разбойником и выступал против власти. Комик предложил «не так быстро ставить героям памятники».

- На самом деле по понятиям XVlll-го века Салават Юлаев был бандит, - пояснил он. - Такой Робин Гуд, можно сказать. Робин Гуд ведь бандит? Что обидного то? Если тебя назвали Робин Гудом – это обидно? Действительно грабил, действительно вешал богатых людей, аристократов, офицеров – всё было, что скрывать то? Знаете, воевать с памятниками – последнее дело… Но комик должен комиковать, комик должен шутить, комик должен обличать! Как можно ссориться с комиком? Если бы лидер одной из политических партий назвал Салавата Юлаева бандитом – тут можно. А как можно с артистом?