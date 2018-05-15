Галим Якупов стал генеральным продюсером башкирского телеканала «Вся Уфа»
Он будет отвечать за стратегию развития телеканала.
Галим Якупов стал генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа», сообщается на сайте телеканала. Как сообщает издание Коммерсантъ-Башкортостан, новая должность была создана специально для Галима Якупова. Директором канала, напомним, является Алина Сулейманова.
Галим Минигалеевич Якупов родился в Уфе 3 сентября 1972 года, окончил БашГУ. По образованию профессиональный журналист.
С 1993 года работал редактором в гостелерадиокомпании «Башкортостан».
С 2000 по 2004 годы был заместителем генерального директора – директором студии радиовещания ГТРК «Башкортостан». После переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»).
С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан».
С декабря 2010 – заместитель министра культуры Республики Башкортостан.
С 2011 по 2017 — директор ГУП ТРК «Башкортостан».
В марте 2017 года работал заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ, а потом, в июле 2017 года, стал руководителем екатеринбургского филиала общефедерального спортивного телеканала «Матч ТВ».