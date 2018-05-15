Галим Якупов стал генеральным продюсером башкирского телеканала «Вся Уфа»

Галим Якупов стал генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа», сообщается на сайте телеканала. Как сообщает издание Коммерсантъ-Башкортостан, новая должность была создана специально для Галима Якупова. Директором канала, напомним, является Алина Сулейманова.

Галим Минигалеевич Якупов родился в Уфе 3 сентября 1972 года, окончил БашГУ. По образованию профессиональный журналист.

С 1993 года работал редактором в гостелерадиокомпании «Башкортостан».

С 2000 по 2004 годы был заместителем генерального директора – директором студии радиовещания ГТРК «Башкортостан». После переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»).

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан».

С декабря 2010 – заместитель министра культуры Республики Башкортостан.

С 2011 по 2017 — директор ГУП ТРК «Башкортостан».