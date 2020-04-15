Ветеранские организации предложили Путину перенести парад Победы

Подписи под обращением поставили все ключевые представители ассоциации ветеранов Российской Федерации, среди них и глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Согласно имеющейся информации, ветеранское сообщество обратилось к Путину с просьбой принять справедливое, несмотря на сложность, решение о проведении торжественного мероприятия в другое время, когда оно не будет представлять собой угрозу, а по-настоящему станет символом мира и безопасности.

Со слов руководителей ветеранских организаций, пишет ТАСС, ситуация в мире привела к тому, что в этом году девятого мая обеспечить стопроцентную безопасность здоровья при проведении парада не представляется возможным.