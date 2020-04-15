Ветеранские организации предложили Путину перенести парад Победы
Отечественные ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с девятого мая на более позднюю дату. Решение непосредственно принято в результате стремительной распространяющейся коронавирусной инфекции.
Подписи под обращением поставили все ключевые представители ассоциации ветеранов Российской Федерации, среди них и глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Ермаков.
Согласно имеющейся информации, ветеранское сообщество обратилось к Путину с просьбой принять справедливое, несмотря на сложность, решение о проведении торжественного мероприятия в другое время, когда оно не будет представлять собой угрозу, а по-настоящему станет символом мира и безопасности.
Со слов руководителей ветеранских организаций, пишет ТАСС, ситуация в мире привела к тому, что в этом году девятого мая обеспечить стопроцентную безопасность здоровья при проведении парада не представляется возможным.
Кроме того, они считают, что это решение представит собой проявление уважения ко всем, кто завоевал Победу, к военнослужащим, охраняющим Родину сегодня, и в общем ко всем, кому не безразличен этот праздник.