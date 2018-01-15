Погода в Башкирии на начало недели: местами – 23, небольшой снег

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Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
Сегодня, 15 января, местами по республике ожидается небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -7,-12°, местами до -17°.
Во вторник, 16 января, местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, местами до -23°, днем -7,-12°.
В среду, 17 января, характер погоды существенно не изменится: небольшой снег, ветер северо-западный умеренный. Ночью -11,-16°, местами до -23°, днем -7,-12°.
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