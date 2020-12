По данным Министерства здравоохранения республики за минувшие сутки 383 человека заболели внебольничной пневмонией. Выписаны после выздоровления с данным диагнозом 369 человек.

Также за прошедший день увеличилось количество заболевших коронавирусом. Инфицированы 154 человека, выздоровело лишь 10. На данный момент на амбулаторном лечении находятся 2 403 пациента. В больницах под присмотром врачей лечатся 756 человек. Из них 51 пациент в тяжелом состоянии, 12 на ИВЛ.

