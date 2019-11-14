Фото: pixabay.com
Цены на нефть в мире растут
14 ноября, 16:57Общество
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По данным с торгов в четверг, 14 ноября мировые цены на черное золото пошли вверх.
Так нефть марки WTI подорожала на 0,72% - до 57,43 доллара за баррель. Об этом пишет RT.
Черное золото сорта Brent поднялось в цене на 0,58%, составив 62,37 доллара за бочку.
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