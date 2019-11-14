Крупные ДТП в Забайкалье: власти объявили траур

В Забайкалье 15 ноября объявлен траурным днем по погибшим в двух ДТП, которые произошли в Агинском районе. В этих авариях погибли 11 человек.
Ещё пять человек получили травмы и были госпитализированы, сообщает газета «Известия».
О том, что в регионе будет объявлен траур, сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавил он. Осипов также напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД.
Первая авария произошла 13 ноября рядом с поселком Агинским. Джип оказался на полосе встречного движения, где врезался в легковой автомобиль. Находившиеся в последнем водитель и трое пассажира погибли.
Второе ДТП случилось 14 ноября на автотрассе Чита-Забайкальск. Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик, припаркованный на обочине, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся там с другим грузовиком. Погибли семь человек.