«Россети» восстановили подачу электроэнергии в 100 тыс домов Чечни
Сегодня, 17:40ОбществоФото: rosseti.ru
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Компания «Россети» закончила в установленный срок работы на подстанции 110 кВ «Самашки» в Республике Чечня, требуемые для прохождения осенне-зимнего периода.
Эти работы были необходимы, чтобы обеспечить надежную работу на предстоящий холодный сезон, сообщает 1prime.ru.
По словам главного инженера «Россетей» Дмитрия Гвоздева, быстро принятые меры привели к повышению надежности энергоснабжения примерно 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. Также он отметил, что работы стартовали 13 ноября по результатам мониторинга за состоянием оборудования и согласованию с местным руководством.
Как подчеркнул Гвоздев, к настоящему времени подачу энергии в дома республики полностью восстановили.
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