«Россети» восстановили подачу электроэнергии в 100 тыс домов Чечни

Эти работы были необходимы, чтобы обеспечить надежную работу на предстоящий холодный сезон, сообщает 1prime.ru.

По словам главного инженера «Россетей» Дмитрия Гвоздева, быстро принятые меры привели к повышению надежности энергоснабжения примерно 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. Также он отметил, что работы стартовали 13 ноября по результатам мониторинга за состоянием оборудования и согласованию с местным руководством.