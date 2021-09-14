Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости ОРВИ в Башкирии

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы обсудили не только эпидемиологическую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, но и положение дел с ОРВИ, гриппом и пневмонией, которые вместе с осенью вступают в свои права. Так Галина Пермина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Башкирии сообщила о росте заболеваемости ОРВИ, но сделала ремарку о том, что наблюдается он за счет заболеваемости именно детского населения.