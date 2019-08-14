Петербург встретит ведущих PR-специалистов на форуме Baltic Weekend

В 2019 году на форуме планируется провести пленарные заседания, панельные дискуссии и круглые столы. На всех встречах участники форума будут обсуждать ключевые вопросы современного рынка. Также эксперты не оставят без внимания мировые тренды сферы и обсудят внедрение искусственного интеллекта и цифровой трансформации в отрасль. Ко всему прочему, на форуме будут присутствовать зарубежные коллеги, которые поделятся с отечественными специалистами опытом в вопросах антикризисных коммуникаций, корпоративной и социальной ответственности и актуальными наработками на современном рынке digital и других PR-инструментов, пишет издание karelinform.ru.

Кроме того, 26 сентября в рамках торжественного открытия мероприятия состоится выступление генерального директора группы QIWI и Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех) Сергея Солонина. Он расскажет присутствующим об экономике знаний и месте человека в этой системе, а также затронет тему будущего и развития искусственного интеллекта и big data.

На данный момент Солонин инвестирует в крупные финтех-проекты и выступает в качестве соинвестора таких крупных компаний, как Instamart, TimePad, Arena Market, Aviasales, BitFury, Ecwid и других. Также он усиленно работает над развитием инновационных образовательных инициатив и институтов в России и на постоянной основе инвестирует средства в федеральные проекты.

Так, Солонин был совместным инвестором школы креативного мышления ИКРА, Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино.

Baltic Weekend – один из крупнейших форумов международного масштаба, который объединяет ведущих PR-специалистов, маркетологов и рекламщиков из России и других стран в одном месте и в одно время. Также на мероприятии присутствуют политики, представители масс-медиа, сотрудники образовательной сферы и члены общественных организаций.

Главная задача форума - дать возможность специалистам со всего мира обсудить актуальные вопросы экономических и социально-политических сфер. Ежегодно в эти дни в Петербург приезжает порядка пяти сотен экспертов со всей России, стран СНГ, Европы и Южной Америки.

Подать заявку на участие в форуме можно до 17 сентября включительно.