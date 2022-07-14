РЭО направит еще 380 млн рублей на создание КПО «Нева» в Подмосковье

РЭО направит еще 380 млн рублей на создание КПО «Нева» в Подмосковье
РЭО направит еще 380 млн рублей на создание КПО «Нева» в Подмосковье
Вчера, 11:19ОбществоФото: pixabay.com
Российский экологический оператор (РЭО) выкупит облигации ООО «КПО Нева» Группы «ЭкоЛайн» на 380,4 миллиона рублей для дополнительного финансирования проекта комплекса по переработке отходов в Подмосковье мощностью 500 тысяч тонн в год.

Размещение коммерческих облигаций состоялось 14 июля 2022 года. Ранее РЭО уже направил на создание объекта 1,6 миллиарда рублей.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в начале года компания вместе с подмосковными властями уже открыла комплекс ООО „КПО Нева“ в Солнечногорске. Его мощность составляет 500 тысяч тонн отходов, из которых 373 тысячи (75%) будут утилизировать. Это, по словам Буцаева, позволит выполнить план 2024 года уже в текущем году. В частности, выборка вторсырья на переработку составит до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт - до 30% и производство RDF-топлива - до 25%.

«В прошлом году РЭО направил на создание комплекса 1,6 млрд рублей через выкуп облигационного займа. В этом году ППК дофинансирует первый этап проекта на 380,4 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 8,5 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 4,9 млрд рублей внебюджетных средств», - отметил Буцаев.

Замглавы по инвестиционному развитию ППК “РЭО” Сергей Королев отметил, что всего компания инвестирует 1,987 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «КПО Нева».

«Срок обращения ценных бумаг составит до 87 месяцев, процентная ставка - 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России)», - отметил Королев.

Строительство комплекса началось весной 2021 года, предприятие открыли в конце декабря 2021-го. Оборудование, которое на 61% произведено в России, соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку линий выполнила компания «Экомашгрупп».

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