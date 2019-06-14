Неприкаянные: как складываются судьбы сирот из Башкирии, рано ставших мамами

В общем, он сказал, что мы с дочерью останемся жить в этой квартире, а он съедет. Ближайшие два месяца я провела в глубокой депрессии, поддерживал меня только отец Алекса, не давал опустить руки. Сам же Алекс регулярно посещал ребёнка и в целом продолжал быть хорошим папой нашей дочери. Он женился на своей подруге, потом развелся. На все это ушло не больше полугода. Потом Алекс вернулся в квартиру, но не ко мне. Просто стал жить вместе с нами. Да я и не смогла бы его простить. Но мы сохранили дружеские отношения по сей день. На данный момент мы с дочкой продолжаем жить все в той же квартире. Даше 4 года, и у нее серьёзные проблемы со здоровьем. Алекс помогает как может, при этом у него параллельно есть своя личная жизнь.