Россельхознадзору поручили навести порядок на рынке семян

Россельхознадзору поручили навести порядок на рынке семян
Россельхознадзору поручили навести порядок на рынке семян
Сегодня, 15:09ОбществоФото: pixabay.com
Россельхознадзору дадут право блокировать импорт семян с сомнительными свойствами в Российскую Федерацию.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже в этом месяце. Ранее аналогичный закон подавали на рассмотрение парламентариев в мае 2020 года, но его отправили на доработку, пишет infox.ru.

Новый закон должен очистить российский рынок семян от ГМО и фальсификата. Также он признан снизить зависимость страны от импорта в данной сфере. Закон сменит аналогичный документ, принятый еще в 1997 году. В нем будут четко оговорены понятия «генетический паспорт», «гибрид», «сорт», «семеноводство». Доводкой закона занимается специальная группа, в которую входят селекционеры и члены РАН.

Ключевым моментом нового закона станет закрепление полномочий Россельхознадзора по проверке ввозимого в страну семенного материала. Таким образом будет поставлен барьер на пути ввоза в Россию так называемого «серого», а также зараженного зерна. Профильные ведомства будут проверять, где выращены семена, и какой урожай они принесут.

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