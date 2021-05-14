Россельхознадзору поручили навести порядок на рынке семян

Новый закон должен очистить российский рынок семян от ГМО и фальсификата. Также он признан снизить зависимость страны от импорта в данной сфере. Закон сменит аналогичный документ, принятый еще в 1997 году. В нем будут четко оговорены понятия «генетический паспорт», «гибрид», «сорт», «семеноводство». Доводкой закона занимается специальная группа, в которую входят селекционеры и члены РАН.