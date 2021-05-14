Компания Tesla ввела ограничение использования биткоина для покупки ее автомобилей

Компания Tesla ввела ограничение использования биткоина для покупки ее автомобилей
Компания Tesla ввела ограничение использования биткоина для покупки ее автомобилей
Сегодня, 15:23ОбществоФото: pixabay.com
Компания Tesla объявила о временных ограничениях использования биткоина для приобретения выпускаемых ею автомобилей. Глава компании-производителя электромобилей Илон Маск прокомментировал такое решение, отметив, что оно было вызвано ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

Как сообщает RT, Илон Маск выложил пост в Twitter, выразив беспокойство стремительным ростом использования ископаемого топлива, особенно угля, для которого свойственны высокие показатели опасных выбросов в атмосферу, для майнинга биткоина.

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