Компания Tesla ввела ограничение использования биткоина для покупки ее автомобилей
Компания Tesla ввела ограничение использования биткоина для покупки ее автомобилей
Сегодня, 15:23ОбществоФото: pixabay.com
Компания Tesla объявила о временных ограничениях использования биткоина для приобретения выпускаемых ею автомобилей. Глава компании-производителя электромобилей Илон Маск прокомментировал такое решение, отметив, что оно было вызвано ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.
Как сообщает RT, Илон Маск выложил пост в Twitter, выразив беспокойство стремительным ростом использования ископаемого топлива, особенно угля, для которого свойственны высокие показатели опасных выбросов в атмосферу, для майнинга биткоина.
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