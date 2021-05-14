Компания Tesla ввела ограничение использования биткоина для покупки ее автомобилей

Компания Tesla объявила о временных ограничениях использования биткоина для приобретения выпускаемых ею автомобилей. Глава компании-производителя электромобилей Илон Маск прокомментировал такое решение, отметив, что оно было вызвано ростом потребления ископаемого топлива для майнинга криптовалюты.

Как сообщает RT, Илон Маск выложил пост в Twitter, выразив беспокойство стремительным ростом использования ископаемого топлива, особенно угля, для которого свойственны высокие показатели опасных выбросов в атмосферу, для майнинга биткоина.

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