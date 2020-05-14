Гринпис выступил против строительства в России мусоросжигательных заводов
14 мая, 22:58ОбществоФото: pxhere.com
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В России будут построены 25 новых мусоросжигательных заводов. Гринпис считает, что это не решит проблему с утилизацией мусора, а лишь ухудшит экологическую ситуацию в стране.
Сжигание мусора приводит к образованию токсичной золы (30% от массы отходов), которая более опасна, чем сам мусор, отметили в организации. В итоге 30 таких заводов будут выбрасывать пять миллионов тонн токсичных отходов. Об этом пишет fedpress.ru.
Предполагается, что мусоросжигающие заводы будут утилизировать только неперерабатываемый мусор, который прошел сортировку. Российский рынок заполнен пластиковыми упаковками, которые и будут попадать на такие предприятия, что отрицательно скажется на экологической обстановке в стране. Специалисты Гринписа рекомендуют перейти на многоразовую и оборотную тару и отказаться от пластика.
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