Глава Башкирии назвал главного врача РКБ в передаче Соловьева настоящим мужчиной

В эфире программы Владимира Соловьева он рассказал о распространении коронавируса в регионе, где по состоянию на 13:00 13 апреля было зарегистрировано 107 случаев распространения новой коронавирусной инфекцией.

Радий Хабиров признал, что «самая главная ситуация сейчас в Республиканской клинической больнице». Он добавил, что заниматься расследованием, откуда это произошло, но его волнует состояние врачей и пациентов, которые там остались. Глава озвучил, что сейчас в стенах больницы остались 1200 человек.

Руководитель региона также сообщил, что в зоне риска сейчас порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ. Хабиров также призвал не драматизировать и поблагодарил врачей, пожелал им терпения и помощи.