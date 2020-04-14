В Уфе православных верующих попросили праздновать Пасху дома из-за коронавируса

Сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, вице-мэр Рустем Газизов обратился к православным верующим уфимцам с просьбой воздержаться от посещения храмов в следующие выходные. когда будет праздноваться Пасха Христова.

Он также уточнил, что в минувшие выходные, когда православные отмечали Вербное воскресенье, в 19 уфимских храмах прошли службы. Везде при этом дежурили наряды полиции и наблюдали за соблюдением порядка.

Было отмечено, что в общей сложности в церковных службах во всех церквях Уфы по случаю Вербного воскресенья приняли участие 584 человека. При этом более 50 человек ни в одном храме людей не набралось.