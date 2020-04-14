Генпрокуратура проконтролирует расследование о массовом заражении коронавирусом в РКБ

Генеральная прокуратура взяла на контроль ход расследования по факту массового заражения в РКБ имени Куватова. Сейчас проверку проводит региональное ведомство, однако окончательное решение примут федеральные прокуроры.

— В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение о необходимости привлечь виновных лиц к ответственности.