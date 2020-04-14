Генпрокуратура проконтролирует расследование о массовом заражении коронавирусом в РКБ
Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.
Генеральная прокуратура взяла на контроль ход расследования по факту массового заражения в РКБ имени Куватова. Сейчас проверку проводит региональное ведомство, однако окончательное решение примут федеральные прокуроры.
— В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будет принято решение о необходимости привлечь виновных лиц к ответственности.
Напомним, РКБ имени Куватова стала первым настоящим очагом распространения коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, в больнице на карантине сейчас находятся 604 пациента и 615 сотрудников. Число инфицированных в РКБ составило 40 человек. Из них 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – врачи больницы.