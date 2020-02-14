Следком проверяет информацию подростков, заявивших, что их избили родители

По данным, опубликованным в одном из телеграм-каналов, в поликлинику пришли 14-летний юноша и его сестра 15-и лет. На телах подростков обнаружены многочисленные ушибы и синяки. У девушки наблюдались признаки сотрясения мозга. Она сообщила, что ее ударил один из родителей. После осмотра детей госпитализировали.