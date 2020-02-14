Следком проверяет информацию подростков, заявивших, что их избили родители
14 февраля, 21:53ОбществоФото: flickr.com
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Следственный комитет России инициировал проверку после сообщения о двух подростках, пришедших в поликлинику со следами побоев. Дети заявили, что их систематически избивают родители.
По данным, опубликованным в одном из телеграм-каналов, в поликлинику пришли 14-летний юноша и его сестра 15-и лет. На телах подростков обнаружены многочисленные ушибы и синяки. У девушки наблюдались признаки сотрясения мозга. Она сообщила, что ее ударил один из родителей. После осмотра детей госпитализировали.
Позже родители подростков обратились в полицию с жалобой на сотрудников органов опеки. Они заявили, что госслужащие настраивают детей против родителей. Что касается избиения малолетних, то родители все отрицают.
В настоящее время проводится доследственная проверка слов подростков, пишет rns.online. После нее будет вынесено соответствующее решение.
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