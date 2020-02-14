Президент России подписал указ об увековечении памяти Лужкова

Юрий Лужков был мэром столицы 18 лет, с 1992 по 2010 годы. Президент подписал указ, в котором говорится о том, что Лужков много сделал для развития Москвы и становления государственности страны. В связи с этим столичным властям рекомендуется рассмотреть возможность установления мемориальной доски на доме где он жил. Также именем Лужкова будет назван один из ВУЗов, сообщает rns.online.