Президент России подписал указ об увековечении памяти Лужкова
14 февраля, 21:56ОбществоФото: ru.m.wikipedia.org
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Память знаменитого мэра Москвы будет увековечена. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
Юрий Лужков был мэром столицы 18 лет, с 1992 по 2010 годы. Президент подписал указ, в котором говорится о том, что Лужков много сделал для развития Москвы и становления государственности страны. В связи с этим столичным властям рекомендуется рассмотреть возможность установления мемориальной доски на доме где он жил. Также именем Лужкова будет назван один из ВУЗов, сообщает rns.online.
Кроме этого Путин рекомендовал правительству Москвы подумать о других мероприятиях, посвященных памяти Юрия Лужкова.
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