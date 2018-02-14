В Башкирии прогнозируют сильный дефицит влаги в районах республики

Дефицит влаги прогнозируют в Мелеузовском, Ермекеевском и Туймазинском районах. В сообщении отмечается, что высота снежного покрова на этой территории небольшая относительно остальной площади - всего 10-15 см. А ночные температуры здесь опускались до -20-25С, при этом могли пострадать слаборазвитые культуры с поздними сроками сева.

- При отсутствии обильных снегопадов до конца зимы возможен дефицит продуктивной влаги в почве, что, несомненно, скажется на состоянии культур в период начала активной вегетации весной, - говорит Корней Биждов, президент НСА. - При развитии такого «сценария» аграриям необходимо уже сейчас задуматься о проведении технологических мероприятий, направленных на оптимальное развитие озимых культур. Речь идет о снегозадержании, подкормки, подсеве».