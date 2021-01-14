Россия отправит на МКС корабль «Союз МС», названный в честь Гагарина
Россия отправит на МКС корабль «Союз МС», названный в честь Гагарина
Вчера, 17:36
Общество
Photo: pixabay.com
Один из отечественных кораблей «Союз», который в этом году отправится к международной космической станции, будет назван в честь Юрия Гагарина — человека, впервые покорившего космос.
Как сообщает RT, присвоение имени космонавта российскому кораблю «Союз МС» будет приурочено к 60-летнему юбилею первого полета в космос, что также является частью плана по организации и проведению торжественных мероприятий юбилейного 2021 года.
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор Алмаев Т.Р.
Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58
WhatsApp редакции: +7(347) 216-00-58
Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2