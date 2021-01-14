Россия отправит на МКС корабль «Союз МС», названный в честь Гагарина

Россия отправит на МКС корабль «Союз МС», названный в честь Гагарина

Вчера, 17:36
Общество
Photo: pixabay.com
Один из отечественных кораблей «Союз», который в этом году отправится к международной космической станции, будет назван в честь Юрия Гагарина — человека, впервые покорившего космос.

Как сообщает RT, присвоение имени космонавта российскому кораблю «Союз МС» будет приурочено к 60-летнему юбилею первого полета в космос, что также является частью плана по организации и проведению торжественных мероприятий юбилейного 2021 года.

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