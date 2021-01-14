Пензенская область продлевает режим повышенной готовности

Пензенская область продлевает режим повышенной готовности

Вчера, 20:19ОбществоPhoto: pexels.com
В Пензенской области до 29 января продлевается режим повышенной готовности.

Согласно постановлению региональной администрации, еще на 2 недели будет продлен режим повышенной готовности, пишет infox.ru.

До 30 марта будет соблюдаться режим самоизоляции для пожилых людей (65 лет и выше), а также для лиц имеющих хронические заболевания и входящих в группу риска. Если пожилой гражданин официально работает, он может взять оплачиваемый больничный.

Кроме этого, в регионе действует ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. А в тренажерных залах и других спортивных центрах между занятиями групп должен проходить минимум час, чтобы была возможность обработать и проветрить помещение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы