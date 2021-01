Пензенская область продлевает режим повышенной готовности

В Пензенской области до 29 января продлевается режим повышенной готовности.

Согласно постановлению региональной администрации, еще на 2 недели будет продлен режим повышенной готовности, пишет infox.ru. До 30 марта будет соблюдаться режим самоизоляции для пожилых людей (65 лет и выше), а также для лиц имеющих хронические заболевания и входящих в группу риска. Если пожилой гражданин официально работает, он может взять оплачиваемый больничный. Кроме этого, в регионе действует ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. А в тренажерных залах и других спортивных центрах между занятиями групп должен проходить минимум час, чтобы была возможность обработать и проветрить помещение.

