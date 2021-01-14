Компании Палия и Раппопорта стали владельцами «Корунд-Циан»

Потребность рынка СНГ в цианиде натрия в 2019 году составила 123 000 тонн, а объем производства — 117 000 тонн. Спрос на эту продукцию, применяющуюся при переработке золотой руды, стабильно высокий, так как добыча золота постоянно растет с 2010 года. Эксперты прогнозируют рост производства до 2028 года примерно на 2% в год. Что касается России, то здесь прогнозируется рост на 2,6% в год из-за увеличения золотодобычи в нашей стране, а также в Узбекистане и Казахстане.