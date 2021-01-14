Компании Палия и Раппопорта стали владельцами «Корунд-Циан»

Компании Палия и Раппопорта стали владельцами «Корунд-Циан»

Вчера, 12:06ОбществоPhoto: pxhere.com
Компании GEM Capital Анатолия Палия и Industry Partners Corporation Александра Раппопорта купили в конце прошлого года ЗАО «Корунд-Циан».

Палий подтвердил, что сделка по покупке предприятия закрыта. Также он сообщил, что этот завод будет базовым для GEM Capital в плане развития в химической отрасли. Компания ориентируется на средне- и малотоннажное импортозамещение, пишет «Коммерсант».

Источники рассказали, что сумма, за которую продали завод, составила $450-500 млн. При этом более $300 млн было взято у банка «Открытие». Сделка включала в себя рефинансирование старых кредитов завода и непосредственное финансирование покупки инвестфондом GEM Capital акций завода.

«Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды „Корунд-Циан“ и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за ее пределами», — заявил Палий.

Напомним, Россия является одним из мировых лидеров на мировом рынке цианида натрия. В нашей стране производством данного продукта занимаются два предприятия: ООО «Саратоворгсинтез» и ЗАО «Корунд-Циан». Их мощностей вполне хватает на удовлетворение внутреннего спроса.

Потребность рынка СНГ в цианиде натрия в 2019 году составила 123 000 тонн, а объем производства — 117 000 тонн. Спрос на эту продукцию, применяющуюся при переработке золотой руды, стабильно высокий, так как добыча золота постоянно растет с 2010 года. Эксперты прогнозируют рост производства до 2028 года примерно на 2% в год. Что касается России, то здесь прогнозируется рост на 2,6% в год из-за увеличения золотодобычи в нашей стране, а также в Узбекистане и Казахстане.

По мнению руководителя «Центра отраслевых исследований» Андрея Костина, «Корунд-Циан» — хороший актив. Он считает, что новые владельцы расширят производство еще на одну линию. Другие источники сообщили журналистам, что себестоимость продукции этого завода одна из самых низких в мире.

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