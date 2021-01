Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях рассказал о жителе столицы, который в разгар пандемии потерял работу, но все же смог стать бизнесменом. Дамир Губаев вступил в фуд-акселератор и получил помощь в виде подъемных денег при создании своего дела.

— На них Дамир купил гидропонные установки и сейчас выращивает более 10 видов микрозелени на продажу, рассказывает Радий Хабиров. Оказалось, мужчина имел навыки продвижения продаж в интернете, поэтому со сбытом у него проблем не возникло. Первое время заказчиками являлись любители здорового питания, а уже сейчас у него закупаются магазины. В будущем мужчина планирует расширить производство и начать выращивать пищевые цветы.

