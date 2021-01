Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Рождественскую службу в храме. Он опубликовал фото с мероприятия и поздравил жителей республики с праздником.

Хабиров пожелал всем семьям мира и добра. — Наша большая семья, как и большая часть в нашей республике — многонациональная и многоконфессиональная, — отметил глава республики в Instagram. По его мнению, надо стараться уважать ценности каждого. В ответ пользователи соцсетей также поздравили его с праздником. Отметим, храм Радий Хабиров посетил вместе с супругой Кариной. Она также в соцсетях пожелала подписчикам благополучия. Напомним, Рождество Христово традиционно отмечается в ночь с 6 на 7 января.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter