Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Хабиров пожелал всем семьям мира и добра.
— Наша большая семья, как и большая часть в нашей республике — многонациональная и многоконфессиональная, — отметил глава республики в Instagram.
По его мнению, надо стараться уважать ценности каждого. В ответ пользователи соцсетей также поздравили его с праздником.
Отметим, храм Радий Хабиров посетил вместе с супругой Кариной. Она также в соцсетях пожелала подписчикам благополучия. Напомним, Рождество Христово традиционно отмечается в ночь с 6 на 7 января.