Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством

Вчера, 11:10ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Рождественскую службу в храме. Он опубликовал фото с мероприятия и поздравил жителей республики с праздником.

Хабиров пожелал всем семьям мира и добра.

— Наша большая семья, как и большая часть в нашей республике — многонациональная и многоконфессиональная, — отметил глава республики в Instagram.

По его мнению, надо стараться уважать ценности каждого. В ответ пользователи соцсетей также поздравили его с праздником.

Отметим, храм Радий Хабиров посетил вместе с супругой Кариной. Она также в соцсетях пожелала подписчикам благополучия. Напомним, Рождество Христово традиционно отмечается в ночь с 6 на 7 января.

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