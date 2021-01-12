Радий Хабиров объяснил высокие платежи за отопление и рассказал, что с этим делать

Радий Хабиров объяснил высокие платежи за отопление и рассказал, что с этим делать

Вчера, 16:07ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях сообщил, что разобрался в ситуации с повышенными платежками за отопление. Более того, он рассказал о плане действий в решении проблемы.

— В сухом остатке произошло следующее: в декабре 2020 жители многоквартирных домов получили платежки за отопление, в которых суммы были больше, чем в ноябре. В отдельных случаях – рост составил более 42%. Разумеется, это людей возмутило, заявил Хабиров.

Первой причиной произошедшего глава Башкирии назвал то, что оплата за тепло сейчас производится по факту. А это значит, что в зимние месяцы счета за отопление достигают своего пика. Еще одной причиной могли стать приборы учета тепла, работающие не исправно. Также Радий Хабиров заявил о третьем пункте.

— Часто возникают так называемые «перетопы». Тогда тепла подается слишком много, а платить за это заставляют жителей, задыхающихся от жары или из-за утечек тепла не по их вине, отметил он.

Последним усугубляющим фактором могла стать погрешность, когда жители платят за помещения, которые находятся, например, в собственности владельцев магазинов. Или допускаются ошибки в просчете отапливаемой площади.

— Что мы будем с этим делать? Платить и дальше по 1/8, так ведь удобнее. Сколько потребил, за столько и рассчитывайся. Там, где приборы работали некорректно - исправить их, а платежки прислать заново, с уменьшенными суммами, пишет глава республики.

Также Радий Хабиров заявил, что за «перетопы» должны платить ресурсоснабжающие или управляющие компании. В таком случае разницу в сумме жителям должны вернуть. Помимо этого, руководитель региона поручил МинЖКХ и Жилинспекции Башкирии проверить обслуживающие структуры, чтобы такого больше не повторялось. Заключительным этапом в решении проблемы станет создание рабочих групп, контролирующих ситуацию на постоянной основе.

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