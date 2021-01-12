Радий Хабиров объяснил высокие платежи за отопление и рассказал, что с этим делать

— Что мы будем с этим делать? Платить и дальше по 1/8, так ведь удобнее. Сколько потребил, за столько и рассчитывайся. Там, где приборы работали некорректно - исправить их, а платежки прислать заново, с уменьшенными суммами, пишет глава республики.