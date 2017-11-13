В Башкирии подорожал проезд в общественном транспорте

К такому выводу пришли сотрудники Башстата.

В Башкирии в октябре повысилась оплата на проезд в общественном транспорте, сообщает Башстат. Так, на 5% стала дороже стоимость проезда в троллейбусе, на 3% в муниципальном автобусе. Это обусловлено ростом цен в Стерлитамаке. В городском коммерческом автобусе стоимость проезда выросла на 1,6%.

Одежда и обувь осенне-зимнего ассортимента, трикотажных изделий, меха и меховых изделий подорожали стали дороже на 0,3-4,3%, мебель – на 0,7-3,7%, доски обрезные – на 4,4%.

Отдельные виды бытовых услуг стали дороже на 0,8-1,5%. В то же время ремонт и техническое обслуживание транспортных средств стали дешевле на 1,1%, услуги организатора проведения торжеств – на 2,6%.

Отмечается рост цен и в образовательной сфере. Так дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения стали дороже на 3,5. Занятий в плавательных бассейнах – на 5,8%.

Билеты в театр стали дороже 4,3%.

Одновременно снизилась стоимость аренды жилья в регионе на 3,3-4,9%.

Отдельные виды электротоваров стали дешевле на 1,3-1,6%, парфюмерно-косметические товары – на 0,5 — 1,7%, средства связи – на 0,7 — 1,2%.