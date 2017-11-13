Дольщики «Башстроя» приостановили голодовку спустя 18 дней

Об этом заявила представитель инициативной группы Зульфия Гайсина.

По словам активистки, акцию приостановили в связи с плохими показателями медицинских анализов, которые взяли у участников голодовки. Они показали ухудшение состояния здоровья.

- Причинами приостановки стали два аспекта. Первый состоит в том, что результаты полученных накануне анализов показали существенное ухудшение состояния здоровья голодающих, в результате чего сегодня (10 ноября - прим.) пострадавших посетила бригада врачей, настоятельно рекомендовавших начать приём пищи и назначивших ряд лекарственных препаратов. Второй причиной стал переход взаимоотношений с государственными и муниципальными органами в плоскость судебных разбирательств, итогом которых должен стать судебный акт об обязании НО «ФРЖС РБ» заключить с дольщиками ООО «Башстрой» договоры долевого участия в строительстве. Поскольку судебные тяжбы могут продлиться не одну неделю, то рисковать здоровьем смысла не имеет.

- Чиновники же официально никак не отреагировали на трехнедельную голодовку. Дольщики восприняли это как отсутствие вообще какого либо понимания у государственных органов власти возможных перспектив решения проблем пострадавших граждан, и это при том, что практически ежедневно можно увидеть новости о «замечательном» новом законе для обманутых дольщиков, который на деле принят лишь для отвода внимания, - сообщает Зульфия Гайсина.

Напомним, что ранее обманутые дольщики «Башстроя» подали в суд Стерлитамака иск к «Фонду развития жилищного строительства». Ранее портал sterlitamakcity.ru сообщал о том, что на суд дольщики пригласили Владимира Путина.

Голодовка длилась 18 дней.