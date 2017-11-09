В Стерлитамаке дольщики голодают уже 17 дней

Обманутые дольщики ООО «Башстрой» в Стерлитамаке голодают уже 17 дней. Акция проходит в квартире одного из пострадавших. На сегодняшний день в ней принимают участие 7 человек.

В Стерлитамаке обманутые дольщики ООО «Башстрой» продолжают голодовку – сегодня идет уже 17-й день. Как рассказала одна из участниц голодовки Александра Юзвенко, решения о том, когда акция будет завершена, пока нет.

- Сегодня к нам приезжала скорая, взяли анализы, кровь, сделали ЭКГ, завтра привезут результаты, мы выложим в группу, чтобы к нам не было больше вопросов, - говорит Александра Юзвенко. – Многие люди говорят нам, что у нас липовая голодовка, поэтому мы решили сделать так. Чувствуем мы себя очень плохо, сильно болит голова, слабость. Особенно тяжело пожилым людям. ЭКГ показывает, что у нас у всех тахикардия.

По словам Александры Юзвенко, к ним никто из администрации города, правительства республики не приходит. Только каждый день приезжают медики и звонит участковый, чтобы узнать точное количество людей, принимающих участие в акции.

- Врачи приезжают, советуют нам пить хотя бы крепкий чай с сахаром или глюкозу, иначе у нас будут сильные проблемы со здоровьем. Хочется отметить, что кроме врачей к нам никто не приходит. В первый день голодовки к нам приходил заместитель мэра города и все. Сейчас администрация города ссылается на то, что мы территориально находимся в Стерлитамакском районе (голодовка проходит в селе Мариинский по адресу Еловая,2 – прим. ред.). Администрации Стерлитамакского района мы тоже не нужны, поэтому они нас друг другу спихивают: район на город, город на район, - говорит Александра Юзвенко.

Семеро участников голодовки полностью отказались от еды, они пьют только воду.

Напомним, голодовка началась 23 октября. Люди требуют, чтобы некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства» (ФРЖС) заключила договоры долевого участия со 150 гражданами, которые вложили деньги в ООО «Башстрой».

По словам участника акции, ФРЖС получил на безвозмездной основе в пользование земельный участок общей площадью около 9 га для строительства двух многоквартирных домов. Инженерные сети к данному дому были проведены за счет бюджета. Но, когда дело дошло до того, что ФРЖС должен был заключать договоры с дольщиками, компания отказалась. Свой поступок она объяснила тем, что для этого нет законных механизмов.

Люди должны были въехать в свои квартиры еще в 2013 году.

Напомним, что люди лишились денег и квартир по вине бывшего руководителя «Башстроя» Радика Кайгулова. Он был осужден к семи годам лишения свободы в колонии поселении. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда суд установил, что мужчина заключил предварительные договоры купли-продажи квартир в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Людей он привлекал заниженными ценами на жилье. На самом же деле он не имел прав на реализуемую недвижимость. Также он продавал дома в несуществующем девятиэтажном доме. Позже Верховный суд Башкирии переквалифицировал обвинение и снизил срок наказания до трех лет. Ущерб оценивается в 190 млн руб.