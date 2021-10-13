Красная зона. Что происходит в одном из крупнейших ковидных госпиталей Башкирии

Забегая вперед, скажу, что в красной зоне уже не впервые, но то ли с непривычки (не каждый день в противочумном костюме хожу), то ли под впечатлением от реанимационного отделения мне стало плохо. Отправившись в шлюз, я поспешил снять маску, чтобы скорее выпить воды и, позабыв протокол действий, чуть было не сделал это «грязными» перчатками. Несмотря на то, что прививку поставил еще в июле, риск заражения инфекцией был высок, ведь, как известно, вакцина не столько спасает от заражения, сколько помогает переболеть легко. Но вовремя «получив по рукам» от ждавшей меня в шлюзе сестры-хозяйки, рисков удалось избежать.