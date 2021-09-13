В Башкирии «гаражная амнистия» коснётся 35 тысяч незарегистрированных гаражей

Теперь владельцам гаражей до 2004 года постройки предоставлено право на предоставление в собственность земли, на которой стоит гараж.

Сегодня на оперативке в правительстве Башкирии руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец в ходе доклада о выполнении работ по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями рассказал и о гаражной амнистии. Теперь жители Башкирии могут узаконить незарегистрированные гаражи по закону о «гаражной амнистии», который уже вступил в силу 1 сентября 2021 года – ФЗ 79. Действовать он будет 5 лет. Под действие данного закона в регионе попадают более 35 тысяч гаражей. Коснется «гаражная амнистия» капитальных гаражей и земельных участков под ними, которые были построены до 29 декабря 2004 года, именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекса РФ. Владельцы данных объектов смогут в упрощенном порядке и без оплаты пошлины зарегистрировать за собой право собственности. Клец сообщил и о том, что еще есть необходимость принятия некоторых нормативных актов, которые еще не приняты. Он отметил, что вынесены предложения и в адрес муниципальных властей обеспечить выявление лиц, которые используют гаражи, для того, чтобы понять масштаб предстоящих работ. Клец рассказал о просьбе к муниципальным властям активизировать работу по наполнению реестра информацией и оказывать содействие гражданам в их реализации данного права. Сроки, когда можно будет подводить первые промежуточные итоги работы в данном направлении Клец и Хабиров обозначили до 1 декабря

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