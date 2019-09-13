В центре Балтимора изобразили Трампа в виде крысы

Как сообщает газета «Известия», рядом с ней горожане установили плакат с призывом «Борись с фашизмом — останови Трампа!».

Кроме этого, представители балтиморской оппозиции предложили изменить название Президент-стрит в проспект имени Барака Обамы, который ранее был главой государства.

Визит Трампа в самый крупный населенный пункт штата Мэриленд Балтимор состоялся 12 сентября.