В центре Балтимора изобразили Трампа в виде крысы

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В Балтиморе (США) накануне визита главы государства Дональда Трампа горожане установили на центральной улице надувную фигуру, которая изображает президента страны в образе крысы.
Как сообщает газета «Известия», рядом с ней горожане установили плакат с призывом «Борись с фашизмом — останови Трампа!».
Кроме этого, представители балтиморской оппозиции предложили изменить название Президент-стрит в проспект имени Барака Обамы, который ранее был главой государства.
Визит Трампа в самый крупный населенный пункт штата Мэриленд Балтимор состоялся 12 сентября.
Ранее лидер США неоднократно говорил, что Мэриленд «кишит крысами», а также негативно отзывался о деятельности сенатора штата Эллайдже Каммингсе.
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