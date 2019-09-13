В Магнитогорске священник оскорбил женщину в соцсетях

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В Магнитогорске Челябинской области в центре очередного скандала оказался отец Дионисий Васецкий, пять месяцев назад обвинявшийся в избиении пенсионерки. Так, он оставил под постом в группе ВК «Черное&Белое Магнитогорск» оскорбительный комментарий в адрес одной из женщин.
Kursdela.biz пишет, что фраза “остудите свой (ненормативная лексика)” была адресована жительнице Магнитогорска Анне Королевой, присоединившейся к обсуждению маникюра под указанным постом.
Отмечается, что в настоящее время преимущественное количество комментариев священника уже удалены, а профиль в социальной сети, с которого они были оставлены, заблокирован.
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