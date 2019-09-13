В Магнитогорске священник оскорбил женщину в соцсетях

Kursdela.biz пишет, что фраза “остудите свой (ненормативная лексика)” была адресована жительнице Магнитогорска Анне Королевой, присоединившейся к обсуждению маникюра под указанным постом.

Отмечается, что в настоящее время преимущественное количество комментариев священника уже удалены, а профиль в социальной сети, с которого они были оставлены, заблокирован.