Фото: ru.wikipedia.org
Сноуден обозначил условие для возвращения в США
13 сентября, 23:24Общество
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По словам экс-специалиста американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Эдварда Сноудена, он мог бы вернуться на родину лишь при условии объективного рассмотрения его дела.
Сейчас Сноудену продлили вид на жительство в России, сообщает 13 сентября газета «Известия».
Власти США обвиняют его в шпионаже. Сноуден отметил, что его возвращение в США только для вынесения приговора может дать ложный сигнал людям, которые также хотели бы рассказать о нарушениях, допущенных властями.
Кроме этого, бывший сотрудник АНБ признался, что отказался от предложений о сотрудничестве со стороны российских спецслужб. Он также напомнил, что все секретные материалы он передал журналистам перед выездом из Гонконга.
Сноуден пытался добиться разрешения на политическое убежище в 27 государствах. Однако все страны, кроме РФ, отказали ему, опасаясь санкций США.
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