Сноуден обозначил условие для возвращения в США

Сейчас Сноудену продлили вид на жительство в России, сообщает 13 сентября газета «Известия».

Власти США обвиняют его в шпионаже. Сноуден отметил, что его возвращение в США только для вынесения приговора может дать ложный сигнал людям, которые также хотели бы рассказать о нарушениях, допущенных властями.

Кроме этого, бывший сотрудник АНБ признался, что отказался от предложений о сотрудничестве со стороны российских спецслужб. Он также напомнил, что все секретные материалы он передал журналистам перед выездом из Гонконга.