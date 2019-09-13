Режим ЧС из-за лесных пожаров снят в Красноярском крае

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В МЧС сообщили о снятии режима повышенной угрозы жизни, который ввели в связи с распространением лесных пожаров.
Как пишет RТ, угроза распространения лесных пожаров на данный момент ликвидирована. Режим ЧС в Красноярском крае снят.
Ранее сообщали, что ущерб от горения лесов составил порядка 1,5-2 млрд рублей.
Летом на большей части регионов России был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.
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